Парламентарии предложили создать единый административный центр

9 июля истек срок подачи госструктурами президенту Владимиру Путину предложений по переезду в «новую» Москву. Парламентарии согласились переехать только в случае создания единого административного центра.

Согласно поручению президента от 12 апреля, все госструктуры – от администрации президента, правительства и парламента до Следственного комитета, Счетной палаты и судов – до 9 июля должны были подать свои «планы передислокации» на присоединенные к Москве территории. О местах переезда в поручении не упоминалось. Несколько возможных мест предложили в мэрии Москвы – это территория бывшего совхоза «Коммунарка», а также поселков Воскресенский и Московский.

Позже появилась информация, что в «Коммунарке» будет построен парламентский центр, который в народе уже успели окрестить «призраком».

Напомним, что идея создать парламентский центр, в котором разместятся Госдума и Совет Федерации, возникла давно – еще в 1990-е годы. В 2008 году мэр города Юрий Лужков выделил на эти цели участок недалеко от станции метро «Баррикадная» в центре города. Однако против проекта выступили местные жители.

Фото: Вести.ру

В 2009 году стало понятно, что на данной площадке проект реализован не будет. Пошли разговоры о других участках для строительства центра – в районе Звенигородского шоссе и Стрельбищенского переулка, в деловом центре «Москва-Сити», на Фрунзенской набережной, на территории Академии ракетных войск, на Кутузовском проспекте, сообщает Lenta.ru. Также сообщалось, что Парламентский центр будет возведен на месте снесенной гостиницы «Россия», но в 2011 году Владимир Путин высказал идею разбить на этой площади парк. Столичные власти и жители города его поддержали.

Теперь парламентариев, по слухам, захотели отправить в «Коммунарку». Остальные административные учреждения должны были занять другие участки.

"Сегодня очертания всего проекта крайне невнятные. Проекта по существу нет - ни социального, ни пространственного. Между тем пространственная организация Москвы остро необходима. Это последний город в мире, который со средневековой структурой пытается войти в 21-е столетие", - прокомментировал ситуацию "Известиям" гендиректор "Моспроекта-4" Андрей Боков.

Идея переезда чиновникам не понравилась. Большинство парламентариев, в том числе лидеров фракций, в ходе парламентских слушаний 2 июля высказались за то, что парламентский центр лучше всего разместить в старых границах Москвы.

"Позиция обосновывалась тем, что парламент - это демократический институт, который должен быть отрытым, доступным для посещения гражданами, для проведения обсуждений и дискуссий", - пояснила замглавы комиссии Елена Панина газете «КоммерсантЪ».

Фото: Вести.ру

Позицию чиновников поддержал и тогдашний мэр столицы Юрий Лужков.

"Кремль вы никуда не перенесете, Белый дом вы никуда не перенесете, взяли да разместили разное количество громадных министерств где-то там на границе с Калужской областью. А совещания, что, не нужны теперь? Все по электронике не проведешь!", — заявил Лужков в интервью телеканалу "Дождь".

По его мнению, парламентский центр нужно создавать недалеко от Белого дома, напротив посольства США.

А вот лидер ЛДПР Владимир Жириновский идею переезда поддержал. Все-таки бывшее Подмосковье – более экологически чистое место, чем центр города. Также он отметил, что здание Госдумы слишком маленькое. У депутатов есть только два зала – большой и малый, а нужны десятки. В парламентском центре, по его словам, должны спокойно разместиться библиотека, архив, магазин, химчистка, гостиница, экскурсионное бюро, поскольку ежедневно палату посещают большое количество людей.

Фото: сайт ЛДПР

"Это должен быть парламентский городок", - сказал Жириновский РИА Новости.

Остальные же парламентарии уверены, что целесообразным создание парламентского центра в «новой» Москве будет только в том случае, если там же будут находиться другие административные органы. Это обеспечит взаимную доступность и легкость коммуникаций, что уже колоссальная для Москвы проблема.

"К нам, в Госдуму, в день на экспертные советы, круглые столы, заседания комитетов приезжает до 100 человек из разных министерств и ведомств, которые раскиданы по всей Москве. Сотрудникам ведомств сейчас для поездки в Госдуму приходится оформлять местную командировку",— объяснила депутат Елена Панина.

Проблему, по мнению народных избранников, решит создание единого административного центра, а не вывод госструктур на разные участки «новой» Москвы. Также было предложено создать коллективную инфраструктуру. Это повысит привлекательность переезда в малоэтажное жилье, которое планируется построить для работников госучреждений.

По информации «Ъ», все предложения, поступившие от парламента, в течение двух недель, после 9 июля, будут анализироваться в президентской администрации. Уже после Владимир Путин обсудит их с инициатором переезда Дмитрием Медведевым, парламентариями и руководителями ведомств.