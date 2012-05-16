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Налоги

16 мая 2012, 13:56

На новых территориях столицы сохранятся налоговые льготы

расширение Москвы льготы налоги Максим Решетников

Столичные власти приняли закон, согласно которому на новых территориях Москвы сохранятся налоговые льготы, сообщает сайт Мосгордумы.

По мнению редактора законопроекта Максима Решетникова, документ распространит пониженную налоговую ставку в размере 10 процентов на такие виды предпринимательства, как растениеводство, животноводство, растениеводство в сочетании с животноводством, а также предоставление услуг в области растениеводства, декоративного садоводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг.

Напомним, что пониженная налоговая ставка в столице применяется к большему числу отраслей, чем в Подмосковье.

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