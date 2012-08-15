Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

15 августа 2012, 16:25

В "новой" Москве построят 34 социально значимых объекта

расширение Москвы строительство власть

ИТАР-ТАСС

В ближайшее время на территории "новой" Москвы появятся новые социально значимые объекты, которые обеспечат жителям столичный уровень жизни.

Среди 34 новых объектов будут школы, детские садики, пожарные депо и учреждения здравоохранения, сообщает "Российская газета". Также в программу планируется включить долгострои, среди которых, например, Дом культуры в поселке Киевский. В нем разместится кинотеатр, музыкальная и хореографическая школы и прочее.

В поселении Щаповское и селе Остафьево реконструируют школы, в сельском поселении Краснопахорское завершится строительство очистных сооружений, а в поселке Секерино закончится стройка жилого дома.

Также столичный департамент градостроительной политики подготовил предложения по проектированию еще четырех объектов – это школа в Троицке, два детских сада в Троицке и Щербинке. Кроме того в последнем планируется построить пожарное депо. Деньги на строительство выделит бюджет города Москвы.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать