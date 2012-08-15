В "новой" Москве построят 34 социально значимых объекта

ИТАР-ТАСС

В ближайшее время на территории "новой" Москвы появятся новые социально значимые объекты, которые обеспечат жителям столичный уровень жизни.

Среди 34 новых объектов будут школы, детские садики, пожарные депо и учреждения здравоохранения, сообщает "Российская газета". Также в программу планируется включить долгострои, среди которых, например, Дом культуры в поселке Киевский. В нем разместится кинотеатр, музыкальная и хореографическая школы и прочее.

В поселении Щаповское и селе Остафьево реконструируют школы, в сельском поселении Краснопахорское завершится строительство очистных сооружений, а в поселке Секерино закончится стройка жилого дома.

Также столичный департамент градостроительной политики подготовил предложения по проектированию еще четырех объектов – это школа в Троицке, два детских сада в Троицке и Щербинке. Кроме того в последнем планируется построить пожарное депо. Деньги на строительство выделит бюджет города Москвы.