Путин потребовал жестко контролировать расходы на "новую" Москву

Все ассигнования, выделенные на развитие новых территорий столицы, должны быть взяты под жесткий контроль, заявил на совещании президент РФ Владимир Путин

14 августа президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам расширения Москвы. На нем обсуждались организационные и экономические вопросы города, в том числе проблема эффективного использования финансовых средств.

Президент потребовал держать под жестким контролем финансовые расходы, выделяемые на развитие новых территорий. Также он призвал руководство Москвы и области совместно решать вопросы, чтобы расширение проходило без сбоев. Главным критерием он считает комфортную и качественную жизнь москвичей.

"Если люди не почувствуют для себя какого-то плюса в освоении новых территорий, в переезде, скажем, административных зданий на новые территории, то этот проект не имеет вообще никакого смысла. Смысл будет только тогда, когда люди почувствует для себя определенные плюсы", - сказал Владимир Путин.

Также он отметил, что программа расширения Москвы продиктована не спонтанным желанием, а запросами самого города, которому уже тесно в нынешних рамках. Президент поручил представить детальный план комплексного развития столицы с учетом расширения ее границ, сообщает РИА Новости.

"Новые районы - это уже сложившаяся территория со своими возможностями и своими проблемами. Нам нужно детально, а не в общих чертах представить перспективы ее гармоничного и комплексного развития, и ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы пострадали экосистемы или рекреационный потенциал", - сказал президент.

Путин подчеркнул, что к вопросу планирования и формированию инфраструктуры новых территорий нужно подойти грамотно и подсчитать сумму, необходимую для развития.

Напомним, с 1 июля в состав Москвы вошло 21 муниципальное образование Подмосковья, 19 городских и сельских поселений, входивших ранее в Подольский, Ленинский и Нарофоминский районы Подмосковья. Также к столице присоединилась часть территории Одинцовского и Красногорского районов.