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Мэр Москвы

14 мая 2012, 11:46

Назначены зампрефекты двух новых округов Москвы

расширение Москвы мэр Москвы назначения власть Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: mos.ru


Мэр Москвы Сергей Собянин назначил заместителей префекта Новомосковского и Троицкого административных округов, расположенных на присоединяемых к столице территориях. Об этом сообщили в городской администрации, передает РИА Новости.

Заместителями префекта Троицкого и Новомосковского административных округов назначены Александр Фомишенко и Дмитрий Набокин, ранее занимавший должность главы управы района Южное Бутово.

С Фомишенко заключен служебный контракт до 12 июня 2015 года, а с Набокиным - сроком на пять лет.

В июне 2011 года президент России Дмитрий Медведев выступил с инициативой о расширении границ Москвы. Границы города решено увеличить за счет земель на юго-западе Подмосковья, выйдя на границу с Калужской областью. Изменение границ произойдет 1 июля 2012 года, до этого срока объявляется переходный период. Присоединяемые территории разделены на два административных округа - Новомосковский и Троицкий, в которые входят городские округа и поселения. Эти округа станут, соответственно, 11-м и 12-м по счету административными округами Москвы. Префектом новых округов назначен Алексей Челышев, который руководил префектурой Юго-Западного административного округа столицы.

Отметим, что российские власти планируют создать в Москве Международный финансовый центр. Для этого необходимо улучшить инфраструктуру столицы, включая транспортную. Эксперты неоднократно критиковали организацию транспортных потоков в Москве, называя пробки одним из главных препятствий к развитию Москвы и Подмосковья. Многие расширенные и реконструированные в границах столицы магистрали упираются в узкие подмосковные дороги.

Первоначально в России было создано семь федеральных округов. В начале 2010 года из Южного федерального округа был выделен Северо-Кавказский. Таким образом, округов стало восемь. Москва и Подмосковье, вопрос о целесообразности объединения которых в последние годы регулярно поднимается, входят в Центральный федеральный округ.

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