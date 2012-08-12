Пожар в "новой" Москве унес жизни двоих детей

ИТАР-ТАСС

В ночь с 11 на 12 августа в деревне Лапшинка Новомосковского округа столицы произошел пожар, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. После тушения в ходе осмотра места происшествия были обнаружены тела 6-летнего мальчика и 3-летней девочки.

«По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем старшего брата погибших детей, который после возгорания попытался самостоятельно потушить огонь, но не смог и убежал с места происшествия», - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Это уже второй пожар на этой неделе, в котором погибли дети. В четверг, 9 августа, на юго-западе столицы произошло возгорание в одной из квартир девятиэтажного дома. Трагедия унесла жизни 6-месячного мальчика и девочки, которой было 2,5 года.