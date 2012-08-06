В новой Москве открылись 12 приемных Мосгосстройнадзора

ИТАР-ТАСС

На территории новой Москвы открылись 12 удаленных приемных Мосгосстройнадзора, сообщается на сайте ведомства. Таким образом их число увеличилось до 19.

"Для оперативного оформления разрешительных документов, существенного сокращения затрат времени частных застройщиков на поездки в центр столицы Мосгосстройнадзором на территории Большой Москвы организованы "удаленные приемные" службы "одного окна", - говорится в сообщении.

Специалисты Комитета принимают документы от застройщиков, консультируют заявителей и выдают разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства.

На данный момент приемные размещены в поселках Московский, Киевский, Марушкино, Вороново, Красная Пахра, Кленовское, Рогово, Воскресенское, Внуковское, Десёновское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Первомайское, Рязановское, Сосенское, Филимонковское, Щаповское, а также городском поселении Кокошкино и поселке Мосрентген.

Напомним, с 1 июля в состав Москвы вошло 21 муниципальное образование Подмосковья, 19 городских и сельских поселений, входивших ранее в Подольский, Ленинский и Нарофоминский районы Подмосковья. Также к столице присоединилась часть территории Одинцовского и Красногорского районов.