Столичные власти решили развивать сельское хозяйство

ИТАР-ТАСС

Власти Москвы решили развивать сельское хозяйство в пределах города. Вместе с присоединенными 1 июля территориями столица получила 29 агропромышленных предприятий, которые намерена поддержать, пишут "Ведомости".



По словам вице-мэра по вопросам экономической политики Москвы Андрея Шаронова в бюджете мегаполиса на 2012 год на поддержку сельхозпроизводителей заложено 58,9 млн рублей, но реально потребуется 22,8 млн рублей.

Сельхозпредприятия новой Москвы получат господдержку из федерального и городского бюджетов. Так, власти компенсируют им приобретение удобрений, проценты по кредитам; будет поддерживаться молочное и мясное животноводство.

Однако некоторое эксперты уверены, развивать сельское хозяйство в Москве невозможно, поскольку экологическая ситуация в городе год от года будет только ухудшаться.