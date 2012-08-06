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Политика

06 августа 2012, 09:09

Столичные власти решили развивать сельское хозяйство

расширение Москвы бюджет сельское хозяйство власть

ИТАР-ТАСС

Власти Москвы решили развивать сельское хозяйство в пределах города. Вместе с присоединенными 1 июля территориями столица получила 29 агропромышленных предприятий, которые намерена поддержать, пишут "Ведомости".


По словам вице-мэра по вопросам экономической политики Москвы Андрея Шаронова в бюджете мегаполиса на 2012 год на поддержку сельхозпроизводителей заложено 58,9 млн рублей, но реально потребуется 22,8 млн рублей.

Сельхозпредприятия новой Москвы получат господдержку из федерального и городского бюджетов. Так, власти компенсируют им приобретение удобрений, проценты по кредитам; будет поддерживаться молочное и мясное животноводство.

Однако некоторое эксперты уверены, развивать сельское хозяйство в Москве невозможно, поскольку экологическая ситуация в городе год от года будет только ухудшаться.

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