Обзор московских газет: 4 июля

Местные жители активно оппонируют одному из важнейших транспортных проектов – Северо-Западной хорды, которая должна по плану пройти от Ярославского до Сколковского шоссе. На общественных слушаниях, которые проходили накануне в районе Щукино, никто не поддержал проект расширения улицы Народного ополчения и превращения ее в часть хордовой магистрали. Против выступили не только жители, но и представители местной власти.

«Московские новости»

Эпоха хаотичных барахолок 90-х закончилась. С 1 июля по решению мэрии должны были закрыться 18 некапитальных универсальных рынков. Рейд «Вечерки» показал, что не все барахолки из «черного списка» закрыты.

«Вечерняя Москва»

Группа «Мортон», специализирующаяся на строительстве жилья в Подмосковье, выходит в сегмент коммерческой недвижимости. Первым проектом станет многофункциональный комплекс в Балашихе.

«Ведомости»

На присоединяемой к Москве территории случилось экологическое ЧП. Воду в реке Сетунька около деревень Картмазово и Саларьево Ленинского района отравили ядовитыми химикатами. Количество ядов многократно превышает предельно допустимые нормы. Облако с резким запахом накрыло деревни, люди жалуются на недомогание. Местные власти призывают население по возможности эвакуироваться с зараженной территории.

«Московские новости»

Двери некоторых кабинетов в Кремле теперь будут опечатывать пластилином. Как стало известно «МК», на сайте госзакупок размещен лот Управделами президента РФ на канцелярские принадлежности для Администрации президента РФ. Помимо карандашей с логотипом «Кремль», различных ластиков, дыроколов, скрепок и проч. В нем есть даже напальчники для подсчета денег (всего таких закупят 500 штук). Кремлевским чиновникам выдадут несколько видов ручек, в том числе с суперобъемными стержнями и перьевые.

«Московский комсомолец»

Детский омбудсмен Евгений Бунимович предложил школам работать в две смены, чтобы спасти кружки и спортивные секции от закрытия. Сейчас они работают во второй половине дня только в 10% столичных школ. Чиновники обещают вывести дополнительное образование из кризиса, однако бюджетное финансирование, выделяемое на поддержку детского творчества, останется крайне низким.

«Московские новости»

Город ищет механизм, который позволит свести производителей инновационных товаров и услуг с потенциальными потребителями. «Электронный реестр» - автономный онлайн-ресурс, с помощью которого заказчиков будут сводить с разработчиками.

«Вечерняя Москва»

На новых московских территориях проведут реформу здравоохранения по столичному образцу. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Георгий Голухов. Местные медучреждения объединят в три амбулаторно-поликлинические сети – по несколько поликлиник в каждой. Жителей будут прикреплять к одной из этих сетей, и врачи смогут направить их в любую из соседних поликлиник. Эксперты опасаются, что «новым москвичам» для получения медпомощи придется преодолевать еще большие расстояния, чем сейчас.

«Известия»

Столичным льготникам упростят получение городских социальных пособий. Департамент социальной защиты разработал новые регламенты оказания поддержки, которые больше не потребуют от москвичей предоставления никаких бумажных справок. Сейчас готов 21 регламент, но уже в ближайшее время их количество достигнет ста и охватит все услуги социальной поддержки.

«Московские новости»