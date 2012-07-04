Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

04 июля 2012, 11:05

Обзор московских газет: 4 июля

расширение Москвы строительство Кремль свежая пресса

Местные жители активно оппонируют одному из важнейших транспортных проектов – Северо-Западной хорды, которая должна по плану пройти от Ярославского до Сколковского шоссе. На общественных слушаниях, которые проходили накануне в районе Щукино, никто не поддержал проект расширения улицы Народного ополчения и превращения ее в часть хордовой магистрали. Против выступили не только жители, но и представители местной власти.
«Московские новости»

Эпоха хаотичных барахолок 90-х закончилась. С 1 июля по решению мэрии должны были закрыться 18 некапитальных универсальных рынков. Рейд «Вечерки» показал, что не все барахолки из «черного списка» закрыты.
«Вечерняя Москва»

Группа «Мортон», специализирующаяся на строительстве жилья в Подмосковье, выходит в сегмент коммерческой недвижимости. Первым проектом станет многофункциональный комплекс в Балашихе.
«Ведомости»

На присоединяемой к Москве территории случилось экологическое ЧП. Воду в реке Сетунька около деревень Картмазово и Саларьево Ленинского района отравили ядовитыми химикатами. Количество ядов многократно превышает предельно допустимые нормы. Облако с резким запахом накрыло деревни, люди жалуются на недомогание. Местные власти призывают население по возможности эвакуироваться с зараженной территории.
«Московские новости»

Двери некоторых кабинетов в Кремле теперь будут опечатывать пластилином. Как стало известно «МК», на сайте госзакупок размещен лот Управделами президента РФ на канцелярские принадлежности для Администрации президента РФ. Помимо карандашей с логотипом «Кремль», различных ластиков, дыроколов, скрепок и проч. В нем есть даже напальчники для подсчета денег (всего таких закупят 500 штук). Кремлевским чиновникам выдадут несколько видов ручек, в том числе с суперобъемными стержнями и перьевые.
«Московский комсомолец»

Детский омбудсмен Евгений Бунимович предложил школам работать в две смены, чтобы спасти кружки и спортивные секции от закрытия. Сейчас они работают во второй половине дня только в 10% столичных школ. Чиновники обещают вывести дополнительное образование из кризиса, однако бюджетное финансирование, выделяемое на поддержку детского творчества, останется крайне низким.
«Московские новости»

Город ищет механизм, который позволит свести производителей инновационных товаров и услуг с потенциальными потребителями. «Электронный реестр» - автономный онлайн-ресурс, с помощью которого заказчиков будут сводить с разработчиками.
«Вечерняя Москва»

На новых московских территориях проведут реформу здравоохранения по столичному образцу. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Георгий Голухов. Местные медучреждения объединят в три амбулаторно-поликлинические сети – по несколько поликлиник в каждой. Жителей будут прикреплять к одной из этих сетей, и врачи смогут направить их в любую из соседних поликлиник. Эксперты опасаются, что «новым москвичам» для получения медпомощи придется преодолевать еще большие расстояния, чем сейчас.
«Известия»

Столичным льготникам упростят получение городских социальных пособий. Департамент социальной защиты разработал новые регламенты оказания поддержки, которые больше не потребуют от москвичей предоставления никаких бумажных справок. Сейчас готов 21 регламент, но уже в ближайшее время их количество достигнет ста и охватит все услуги социальной поддержки.
«Московские новости»

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать