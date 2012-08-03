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Город

03 августа 2012, 09:29

В новой Москве могут появиться "кварталы для бедных"

расширение Москвы студенты пенсионеры строительство инвалиды власть

ИТАР-ТАСС

Президент Союза архитекторов России Андрей Боков предложил построить отдельные дома для слабо защищенных категорий граждан на присоединенных территориях столицы, пишут "Известия".

В новой Москве могут поселиться пожилые люди, инвалиды, студенты и одинокие люди, приехавшие из других регионов. Главное, чтобы эти кварталы не превратились в гетто, считают эксперты.

Кроме того, в нашей в столице почти отсутствует жилье для людей, которые нуждаются в социальной реабилитации. Эту проблему также позволит решить строительство "спецкварталов", заявил Боков:

"Это алкоголики, бывшие заключенные. В аргентинских городах на периферии строятся домики для бывших заключенных, по 7–10 штук, выделенных, но не изолированных в отдельную часть поселения. Москвичам, нуждающимся в реабилитации, также необходимо подобное жилье, где они могли бы заниматься трудотерапией".

Изолировать специализированное жилье в отдельные поселки не стоит, но дома должны быть объединены в "систему относительно автономных кластеров", добавил архитектор.

Однако эксперты настроены довольно скептически к такому предложению. По их мнению, социально незащищенные москвичи вряд ли захотят переезжать за МКАД, особенно это касается пожилых граждан, живущих в историческом центре Москвы.

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