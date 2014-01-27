Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января 2014, 12:00

Экономика

В России стартовала крупнейшая онлайн-распродажа - "Киберпонедельник"

Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 27 января, в России проходит крупнейшая онлайн-распродажа - "Киберпонедельник". На некоторые товары скидки достигают 70 процентов.

В первые часы распродажи были проданы все iPad mini, продающиеся в онлайн-магазинах компаний-участников.

В акции принимает участие 51 компания, входящих в Ассоциацию компаний интернет-торговли.

Ссылки по теме


Первый в России "Киберпонедельник" состоялся 28 января прошлого года. Его поддержало шесть компаний: Wikimart, Enter, "Белый Ветер", "Десятое измерение", "М.Видео" и "Эльдорадо".

Термин "киберпонедельник" изобрел Shop.org, отделение Национальной федерации розничной торговли США. Впервые Cyber Monday состоялся в штатах в 2005 году. Однако там акция проходит до Рождества.

Очень быстро прижилась идея интернет-распродаж в Китае. Там ее устраивают в ноябре и называют почему-то День холостяка.

распродажи киберпонедельник вещи онлайн-магазины

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика