В магазинах одежды Baon началась сезонная распродажа

Фото: facebook.com/baon.club

В сети магазинов одежды Baon началась сезонная распродажа со скидками до 30 процентов.

Как сообщается на официальном сайте компании, с 17 по 27 апреля в сети магазинов пройдет распродажа курток и жилеток со скидками до 30 процентов. Кроме того, до 26 апреля такая же скидка действует на свитера и толстовки из новой коллекции.

Сеть магазинов Baon предлагает своим клиентами европейскую одежду для мужчин и женщин. На сегодняшний день в Москве отрыто более 20 магазинов бренда.