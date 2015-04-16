Форма поиска по сайту

16 апреля 2015, 17:55

Экономика

Магазины финской одежды Luhta дарят скидку 50 процентов

Фото: luhta.ru

Финский бренд Luhta объявил о начале скидочной программы в магазинах сети.

С 17 по 26 апреля в магазинах сети Luhta будут действовать скидки 50 процентов на весенне-летнюю коллекцию. В новую коллекцию финской компании вошли ветровки, плащи, куртки, свитера, брюки, шорты, сарафаны и аксессуары. Скидочная программа будет реализована во всех магазинах бренда. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

На данный момент в Москве и области работает 11 магазинов сети. На базе торговой марки Luhta основана группа компаний L-Fashion, осуществляющая экспорт европейской одежды более чем в 40 стран мира.

распродажи скидки вещи Luhta

