"Мои Документы": как выбрать время визита, минуя наиболее загруженные часы

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Офисы "Мои Документы" обновили график средней загрузки по дням недели и часам на основе данных за IV квартал 2016 года, сообщает пресс-служба центров госуслуг.

С помощью графика посетители могут выбрать для себя удобное время для визита, минуя наиболее загруженные часы.

Графики средней загрузки размещены на стендах в каждом центре "Мои Документы" и на официальном сайте в разделе "Медиа".

Также на портале опубликовано более 100 интерактивных инструкций с информацией о том, какие документы потребуются для получения услуги, в какие сроки ее оказывают, какие госпошлины необходимо оплатить.