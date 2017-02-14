Форма поиска по сайту

14 февраля 2017, 13:38

Город

"Мои Документы": как выбрать время визита, минуя наиболее загруженные часы

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Офисы "Мои Документы" обновили график средней загрузки по дням недели и часам на основе данных за IV квартал 2016 года, сообщает пресс-служба центров госуслуг.

С помощью графика посетители могут выбрать для себя удобное время для визита, минуя наиболее загруженные часы.

Графики средней загрузки размещены на стендах в каждом центре "Мои Документы" и на официальном сайте в разделе "Медиа".

Также на портале опубликовано более 100 интерактивных инструкций с информацией о том, какие документы потребуются для получения услуги, в какие сроки ее оказывают, какие госпошлины необходимо оплатить.

В столице работают 127 центров госуслуг, ежедневно они обслуживают более 70 тысяч человек. По итогам 2016 года, офисы "Мои документы" посетили 22,7 миллиона человек.

В центрах "Мои документы" предоставляют более 170 госуслуг: москвичи могут подать документы на оформление трудовой пенсии, пособия по беременности и родам, материнского капитала, также можно зарегистрировать недвижимое имущество, получить загранпаспорт и паспорт РФ, полис ОМС и другие услуги.

Работают столичные центры – с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю. Среднее время ожидания приема – 3 минуты.

