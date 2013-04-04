Расписание "аэроэкспрессов" до Шереметьево меняется с середины апреля

Изменено расписание движения аэроэкспрессов до Шереметьево

В связи с проведением ремонтных работ на Московской железной дороге меняется расписание движения поездов "Аэроэкспресс" до аэропорта Шереметьево.

Изменения будут действовать в период с 15 по 20 апреля включительно, с 22 по 27 апреля включительно и 29 апреля, сообщает пресс-служба компании.

В частности, из аэропорта Шереметьево до Белорусского вокзала отменяются рейсы в 22.00, 23.00, 00.00. В обратном направлении на указанные даты отменяются рейсы в 22.30, 23.30, 00.30.

Кроме того, изменится время отправления/прибытия ряда поездов. Узнать о данных изменениях можно по этой ссылке.

Компания "Аэроэкспресс" просит пассажиров учитывать приведенную выше информацию при планировании поездок и приносит извинения за доставленные неудобства.