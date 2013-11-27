Доходы от налогов пойдут на сокращение дефицита в городском бюджете

Фото: ИТАР-ТАСС

Дополнительные доходы от налогов власти столицы направят на сокращение дефицита в городском бюджете. Прибыль планируется получить с трех видов налогов: на имущество организаций, на имущество физических лиц и патентной системы налогообложения, рассказала глава департамента финансов Елена Зяббарова.

Соответствующий законопроект уже внесен Мосгордумой в городское законодательство.

Как сообщает информационный центр столичного правительства, увеличение дохода от налогов прогнозируется в 2014 - 2016 годах. В это же время будет расти и дефицит бюджета, так в 2014 году городская казна пополнится 1,5 триллионами рублей, а вот потратить власти планируют более 1,6 триллионов рублей. К 2016 году цифры возрастут: доход бюджета составит 1,6 триллионов, а расход - 1,7 триллионов рублей.