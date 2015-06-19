Солярии могут заставить вешать пугающие картинки, предупреждения о раке кожи

Фото: ТАСС/ Виктор Воног

Солярии хотят обязать предупреждать посетителей о том, что искусственный загар может спровоцировать рак кожи. Об этом М24.ru рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Калашников. По его словам, разработка такого законопроекта сейчас обсуждается. Предупреждающие надписи можно проиллюстрировать пугающими фотографиями меланомы. Также, по мнению депутата, нужно разработать стандарт ультрафиолетового излучение в соляриях.

Как рассказал Калашников, в соляриях нужно вешать пугающие картинки с иллюстрациями рака кожи, как на пачках сигарет. “Такие предложения сейчас у нас обсуждаются”, - рассказал депутат.

По мнению собеседника M24.ru, пользователей соляриев нужно информировать, что искусственное излучение так же вредно, как пребывание на открытом солнце. “Например, в Чили заболеваемость раком кожи примерно в семь раз выше, чем в северных странах, в том числе в России, - отметил Калашников. - В соляриях такое же жесткое излучение, как и на открытом солнце. Их посещение негативно сказывается на коже, в том числе может привести к онкологии. Даже природный ультрафиолет не полезен, а уж искусственный тем более”.

Также, по мнению депутата, нужно разработать стандарт ультрафиолетового излучение в соляриях. “Нужно вводить сертификацию для всех соляриев. Любое воздействие должно быть нормативно обеспечено, он не может быть произвольным, как сейчас”, - пояснил он.

Отметим, что, по данным департамента здравоохранения Москвы, в 2014 году было выявлено более 700 случаев онкологических заболеваний кожи и более 200 человек умерли от них. При этом меланома в 1,5 раза больше распространена у женщин, чем у мужчин. На заседании комиссии Мосгордумы по здравоохранению 18 июня говорилось, что это может быть связано в том числе и с любовью дам к солярию.

Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения РФ, директор Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Анна Кубанова рассказала M24.ru, что связь между воздействием ультрафиолета на кожу и развитием меланомы существует.

“Появление меланомы может зависеть от фототипа кожи и генетической предрасположенности. Ультрафиолетовое облучение является провоцирующим фактором заболевания, - пояснила Кубанова. - Один человек может загорать всю жизнь, и у него все будет в порядке, а у другого может быть предрасположенность к заболеванию, поэтому даже минимальное нахождение под лучами ультрафиолета может вызвать развитие новообразований. Поэтому однозначно сказать, что если человек ходит в солярий, то у него разовьется меланома, я не могу. Все индивидуально. Решающим фактором может быть злоупотребление солярием, большое количество процедур”.

По словам Кубановой, если норма об устрашающих плакатах будет введена, то посетителям соляриев лучше рекомендовать сначала сходить к врачу и узнать, какой у них фототип кожи (у людей с белой кожей - самый высокий процент меланом) и есть ли предрасположенность к развитию новообразований. “Также врача можно попросить указать индивидуальный режим посещения солярия. Кому-то можно ходить в солярий несколько раз в неделю, а кому лучше пореже”, - добавила эксперт.

В 2006 году в Мосгордуме рассматривалась идея введения запрета на пользование соляриями несовершеннолетним. Однако потом эта тема затихла и запрет введен не был.

Дерматовенеролог-косметолог Виктория Сайдалиева поддержала идею развешивания предупреждающих плакатов в соляриях. “Многие молодые девочки не знают об опасностях ультрафиолета и о том, что любую родинку на теле можно рассматривать как предраковое состояние, - рассказала врач. - Нужно с этим вопросом быть очень аккуратными. Тем, у кого есть родинки с нечеткими краями и неоднородные по цвету, вообще лучше под ультрафиолет не попадать”.

По словам владельца солярия Trendsetter Филиппа Труфанова, определить стандарт ультрафиолетового излучения можно с помощью специальных устройств, диагностирующих параметры лампы. Как отметил эксперт, по мировому стандарту, безопасная лампа в солярии не должна превышать мощность 200 ЛАТ. Труфанов отметил, что пока в России стандартов по лампам в соляриях не существует.

"Если в салонах используются лампы мощностью более 200 Ватт, у посетителей могут начать появляться родинки на теле, потому что лампы заряжены большей мощностью, чем в состоянии пережить организм", - отметил предприниматель.

Как подчеркнул Труманов, если в России будет введен стандарт на ультрафиолетовое излучение и произведена сертификация, то часть некачественной продукции будет вынуждена покинуть отечественный рынок. По его словам, минута пользования некачественным солярием обычно стоит 15-20 рублей. "Это эконом сегмента. Минута хорошего солярия, с учетом амортизации, арендной ставки, электроэнергии и расхода лампы, включая всю себестоимость, должна быть не ниже 40 рублей",- рассказал Труманов.

Как рассказал директор мастерской загара "Африка" на Новом Арбате Евгений Чернышев, если солярии обяжут вывешивать устрашающие картинки с меланомой, то предприниматели будут это делать. Однако Чернышев считает, что предупреждения не скажутся на посещаемости салона. "У нас солярий нового поколения, оснащенный системой "SPI - Безопасный загар". Наши лампы излучают ультрафиолетовые лучи уровня "А", которые в природе исходят от солнца с 9 утра до 12 часов дня, то есть в безопасное для загара время. Наши посетители об этом знают. Мы не ведем учет частоты посещаемости клиентами солярия, потому что сутками никто в нем не загорает", - отметил владелец мастерской.

Анастасия Мальцева, Мария Разумова