На Moscow FM прозвучат джазовые обработки Metallica, Nirvana и Queen

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

Во время длинных ноябрьских выходных первая англоязычная радиостанция России Moscow FM предложит слушателям разнообразную музыкальную программу.

Например, 2 ноября диджей AJ примет в своем эфире в 17.00 участников российско-израильского театрально-хореографического проекта Recall Action. Вслед за ним Maria Bravo встречает команду из Петербурга Newlux, которая исполнит джазовые обработки Metallica, Daft Punk, Nirvana, Blur, Queen и многих других классиков мировой рок-музыки.

3 ноября в 11 утра в гости к диджею P the Awesome придет американская группа Skillet, а в 15.00 диджей Мигель Фрэнсис пообщается с британско-шведским дуэтом Hang Massive.

Завершатся праздники 4 ноября двумя ударными концертами – в 13.00 к диджею AJ придет столичная альтернативная команда Jack Wood, а вслед за ними студию с акустическим концертом посетят Poets Of The Fall.