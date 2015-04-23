"Москва 24" и "Москва FM" проведут квест ко Дню Победы

Фото: M24.ru/Юлия Телегина

В Москве в прямом теле- и радиоэфире впервые пройдет городской квест, посвященный Дню Победы.

В рамках спецпроекта "Улицы героев" 29 апреля журналисты телеканала "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" будут в прямом эфире рассказывать о подвигах героев Великой Отечественной войны, в честь которых названы московские улицы.

На выбранных для квеста улицах будут расположены чек-поинты со съемочными группами.

Первый зритель/слушатель, который поймет, о каком герое идет речь и первым приедет к улице, названной в честь этого героя, получит ценный приз от объединенной редакции московских СМИ "Москва Медиа".

Всего в течение дня журналисты будут дежурить на девяти улицах. Квест будет освещаться на телеканале "Москва 24" в выпусках новостей каждый час, анонсы городского квеста будут транслироваться на телеканале и по радио.

Среди призов – памятный сувенир к 70-летию Победы, радиоуправляемый вертолет, а также полезные подарки для автомобилистов.