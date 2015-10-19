Форма поиска по сайту

19 октября 2015, 17:32

Культура

"Эхо Москвы" восстановило вещание

Фото: m24.ru

Вещание радиостанции "Эхо Москвы" восстановлено после сбоя. Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Подача радиосигнала была приостановлена из-за перебившего кабель экскаватора. "Экскаватор перебил опто-волокно, ведущее от "Эха" к передатчику. Перерыв вещания", – написал Алексей Венедиктов в своем Twitter.

При этом вещание "Эха" продолжалось в интернете и через спутник.

Сейчас эфир "Эха" восстановлен в полном режиме, о чем Алексей Венедиктов также сообщил через свой Twitter.

радиостанции Алексей Венедиктов Эхо Москвы сми

