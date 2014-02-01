Главный редактор "Москвы FM": "Радиостанция выйдет в город"

Студия "Москвы FM". Фото: пресс-служба радиостанции

1 февраля свой первый день рождения отмечает радиостанция "Москва FM", базирующаяся на частоте 92.0. Городской музыкально-информационный канал ежедневно снабжает столичных жителей свежими новостями, экспертными мнениями и динамичными композициями. О своих слушателях – как приезжих, так и коренных обитателях Москвы, о жизни радиостанции и ее стремлениях сетевому изданию M24.ru рассказал главный редактор "Москвы FM" Максим Димов.

- Максим, опишите, пожалуйста, своего слушателя: какой он?

- В первую очередь, это современный житель города, беспокойный и интересующийся. Ему непременно должна быть небезразлична Москва. Это человек, который живет в столице и "пользуется" ей - в хорошем смысле слова, разумеется. При этом наш слушатель может быть как приехавшим сюда и "понаоставашимся", так и коренным москвичом, который живет здесь не в первом поколении.

- Что можно услышать на вашей частоте: на какой информации делает акцент "Москва FM"?

- Мы стараемся соблюдать два правила: ориентироваться на распорядок дня слушателя и удовлетворять одновременно как его музыкальные ожидания, так и информационные. Утром у нас идет безмузыкальное информационное шоу с ведущими Димой Казниным и Наташей Пешковой. До вечера мы живем в режиме музыка-новости: почти после каждой песни выдаем порцию новостей. Вечером начинается подведение итогов дня - уже с другими ведущими.

В общем, у нас утро для автомобилистов, вечер для автомобилистов и день для офисных работников, которые хотят быть в курсе городских событий.

- "Фишка" вашей радиостанции – это эксперты, которые по телефону или в студии комментируют происходящие в городе события…

- Вообще, это стандартная практика любой радиостанции – мы здесь не первопроходцы. Это скорее часть нашей ежедневной работы, которую нам, возможно, удается делать качественно - так, что люди, в том числе и вы, обращают на это внимание. Эксперты по различным городским темам – это наш хлеб.

Мы не позиционируем себя как музыкальное радио, "Москва FM" - проект городского формата для современного человека, которому "продают" как музыку, так и новости.

- То есть, музыка для вас все-таки второстепенна?

- Нам хочется быть более полезными этому городу. Хоть музыка и выполняет важную задачу, мы, как официальный городской канал, стараемся все же делать упор на информировании жителей. Впрочем, давая аудитории послушать проверенную качественную музыку, мы тоже ее в какой-то степени информируем.

- Какие новые горизонты сегодня открываются перед вами?

- Мы собрали аудиторию и теперь планируем ее "выращивать". Придется вести менее "герметичную" жизнь – "Москва FM" будет выходить в город. Мы хотим делать разные события в столице - это позволит радиостанции быть заметной не на одной только fm-частоте.

Наше главное стремление – быть московской радиостанцией №1 в любом понимании: и в музыкальном, и в информационном. В общем, во всеобъемлющем смысле.