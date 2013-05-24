В лаборатории в центре Москвы произошла утечка радиации

Фото: ИТАР-ТАСС

Утечка радиации произошла в медицинской лаборатории радиологии Минздрава, которая находится по адресу: Борисоглебский переулок, дом 9. Загрязнение на площади 12 квадратных метров было допущено по неосторожности.

Инцидент произошел днем 23 мая. Как рассказали М24.ru в пресс-службе столичного ГУ МЧС, на место происшествия были вызваны специалисты предприятия "Радон", которые будут устранять его последствия. В настоящее время лаборатория опечатана.

В результате утечки никто не пострадал. Замеры показали, что радиационный фон не превышает допустимых значений.