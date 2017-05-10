Форма поиска по сайту

Новости

Новости

10 мая 2017, 11:00

Экология

Уровень радиации из-за инцидента в США не вырос

Фото: ТАСС/Imago

Обрушение тоннеля на территории хранилища ядерных отходов в США не привело к повышению уровня радиации, заявил официальный представитель объекта Дестри Хендерсон. Соответствующее обращение опубликовано на его официальной странице в Facebook.

Хендерсон рассказал, что ЧП произошло из-за смещения грунта – в самом тоннеле хранились радиоактивные отходы и оборудования.

Специалисты указывали на то, что радиоактивные вещества могут попасть в воздух, однако, по словам представителя хранилища, этого не произошло.

