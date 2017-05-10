Уровень радиации из-за инцидента в США не вырос

Фото: ТАСС/Imago
Обрушение тоннеля на территории хранилища ядерных отходов в США не привело к повышению уровня радиации, заявил официальный представитель объекта Дестри Хендерсон. Соответствующее обращение опубликовано на его официальной странице в Facebook.
Хендерсон рассказал, что ЧП произошло из-за смещения грунта – в самом тоннеле хранились радиоактивные отходы и оборудования.
Специалисты указывали на то, что радиоактивные вещества могут попасть в воздух, однако, по словам представителя хранилища, этого не произошло.
[html][/html]