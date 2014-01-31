Форма поиска по сайту

31 января 2014, 13:07

Экономика

Иностранцы смогут работать в России журналистами и артистами вне квот

Фото: ИТАР-ТАСС

Граждане иностранных государств, которые планируют работать в России ведущими телепрограмм, корреспондентами газет и журналов, а также артистами балета и генеральными директорами предприятий могут трудоустроиться вне квот.

Приказом Минтруда для иностранцев на 2014 год определен перечень из 62 профессий, по которым они смогут получить работу в России вне квот. В основном в списке обозначены руководители организаций, инженерно-технические специалисты и работники культуры и искусства, сообщает в пятницу пресс-служба Минтруда.

Раньше данный список утверждали на каждый год. С этого года он носит бессрочный характер, говорится в сообщении ведомства.

В нем также отмечается, что перечень был дополнен журналистскими профессиями в связи с обращением Минсвязи и телеканала Russia Today.

работа иностранцы коты трудовые мигранты отмена

