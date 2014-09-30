Мусульманские праздники будут патрулировать наблюдатели с видеокамерами

Фото: Александр Авилов/M24.ru

Общественная палата РФ будет отправлять на религиозные мусульманские мероприятия наблюдателей с видеокамерами. Об этом M24.ru заявил председатель комиссии ОП по общественной безопасности Антон Цветков. Первые патрули будут выставлены уже на праздновании Курбан-байрама 4 октября. Кроме того, Цветков обратился к главе столичной полиции Анатолию Якунину с просьбой оснастить портативными регистраторами сотрудников ОМОН и патрульно-постовой службы.

Цветков рассказал, что в ОП создали рабочую группу по безопасности при проведении массовых религиозных мусульманских мероприятий. В ее состав вошли эксперты в сфере безопасности, представители Центра профилактики правонарушений и преступлений Общероссийской организации "Офицеры России", Общественного совета при ГУ МВД России по Москве, Российского конгресса народов Кавказа, национальных диаспор и исламского духовенства. Рабочая группа будет выставлять независимых наблюдателей на все массовые религиозные мусульманские мероприятия.

Также Цветков обратился к начальнику ГУ МВД по Москве Анатолию Якунину с просьбой в первостепенном порядке обеспечить портативными видеорегистраторами сотрудников ОМОНа и патрульно-постовую службу столичной полиции. По мнению Цветкова, это поможет исключить двойное толкование происходящего в случае возникновения конфликтных ситуаций. При этом у наблюдателей от Общественной палаты будут с собой видеокамеры.

Напомним, 4 октября мусульмане празднуют Курбан-байрам - окончание хаджа. Праздничные молитвы стартуют 4 октября в 7:00 во всех мечетях Москвы, сообщали в пресс-службе департамента межрегионального сотрудничества. При этом продажа жертвенных животных и забой в пределах Москвы запрещены. Зато места для жертвоприношений организуют в Московской области.

Дарья Миронова