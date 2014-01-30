Жителей ЦАО приглашают на работу в ГБУ "Жилищник"

Фото: ИТАР-ТАСС

31 января с 11.00 до 17.00 в Многофункциональном центре по оказанию государственных услуг населению ЦАО состоится "ярмарка вакансий". Жителям округа предложат различные вакансии в ГБУ "Жилищник", сообщает пресс-служба ЦАО.

"Работники ГБУ "Жилищник" будут социально защищены. Например, зарплата административно-управленческого аппарата будет до 57 тысяч рублей, ИТР - от 38 тысяч, кровельщики и слесари будут получать по 32 тысячи, а дворники - 27 тысяч рублей", - рассказал заместитель префекта ЦАО по экономике Олег Соболев.

По его словам, государственные бюджетные учреждения будут оснащены современной техникой и обеспечены необходимыми ресурсами, "в том числе субсидиями на выполнение государственных заданий".

Государственные бюджетные учреждения "Жилищник" в ЦАО работают в Тверском, Басманном и Красносельском районах, а также в районе Замоскворечье.

Кроме того, в МФЦ в рамках акции пройдут семинары "Правила приема на работу и оформление документов", "Правовые аспекты трудового права", "Синдром профессионального выгорания служащих бюджетной сферы и его профилактика".