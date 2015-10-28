В "Единой России" предлагают создать в Москве молодежную службу занятости

Фото: m24/Александр Авилов

В Москве предложили создать молодежную службу занятости. С такой инициативой выступила депутат Госдумы, председатель московской конфедерации промышленников и предпринимателей Елена Панина на конференции "Карта профессий Москвы: где работать молодежи", организованной московским отделением партии "Единая Россия".

"Хорошо, что у нас есть служба занятости в городе. Но она общая. Безусловно, необходимо выделять направление молодежного трудоустройства, структурировать это в отдельное направление, потому что здесь нужны особенные подходы", - отметила Панина.

В обсуждении перспектив столичного рынка труда для молодежи принимают участие эксперты, депутаты, преподаватели, а также лидеры молодежных движений.

Как отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, 70–80 процентов обратившихся в службу занятости населения Москвы находят новую работу. По его словам, уровень регистрируемой безработицы в столице один из самых низких в мире - около 0,5 процента.

В свою очередь Елена Панина добавила, что в первом полугодии 2015 года в службу занятости в России обратились около миллиона молодых людей, что почти в половину больше прежних показателей.