28 марта 2014, 11:17

Экономика

Около 15 тысяч рабочих мест для инвалидов создали в РФ в прошлом году

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2013 году в России было создано 14,7 тысяч специальных рабочих мест для инвалидов, что на 3,5% больше запланированного числа, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Кроме того, в прошлом году на 7% увеличилась потребность инвалидов в профессиональном обучении, и на 5% выросло число людей с ограниченными возможностями, желающих открыть собственное дело.

Согласно тексту документа, в 2014-2015 годах планируется создать еще 14,2 тысячи рабочих мест для инвалидов, на эти цели выделено более 2,5 миддиардов рублей.

Напомним, в скором времени в столице появится электронная интерактивная карта для трудоустройства инвалидов, с помощью которой люди с ограниченными возможностями смогут подобрать работу в своем районе.

