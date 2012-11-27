Зарплата чиновников федеральных ведомств выросла на 13%

Фото: ИТАР-ТАСС

Росстат опубликовал данные о численности и оплате труда гражданских служащих федеральных государственных органов с января по сентябрь 2012 года.

По информации ведомства, численность федеральных чиновников составляет 38 тысяч человек, это чуть более 80 процентов от общего штата органов.

Среднемесячная зарплата гражданских служащих составила 60,6 тысяч рублей, что на 13 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Судя по данным Росстата, больше всех среди федеральных чиновников получают сотрудники администрации президента (средняя зарплата 113 тысяч рублей), аппарата правительства (около 101 тысячи), МЧС (93 тысячи), Рособоронпоставки (92 тысячи) и Счетной палаты (90 тысяч рублей).

Самые маленькие зарплаты у сотрудников Федерального агентства по управлению госимуществом (чуть более 34 тысяч рублей), а также Федерального агентства по государственным резервам и Федерального агентства железнодорожного транспорта (около 35 тысяч).