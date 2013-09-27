Почасовую оплату труда предлагают ввести в России

В России могут ввести почасовую оплату труда

Министр финансов Антон Силуанов предложил ввести в России почасовую оплату труда. Эту идею уже много лет обсуждают эксперты, но они пока не пришли к единому мнению. Депутаты разработали поправки в Трудовой кодекс: установить нижний порог оплаты трудового часа предполагается в размере ста рублей.



По рекомендациям Международной организации труда, минимальный почасовой уровень оплаты труда должен составлять не менее 3 долларов в час. В большинстве европейских стран он существенно выше.

"Введение почасовой оплаты труда будет удобно и работникам, и работодателям. Однако тогда возникает вопрос - как удержать МРОТ на вытекающем из подобного нововведения уровне в 16000 рублей", - рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" руководитель консалтинговой компании "АИП" Сергей Елин, представитель "Опоры России".

Глава рабочей группы Общественной палаты по совершенствованию трудового законодательства Иван Мохначук, между тем, считает что нынешний Трудовой кодекс построен на том, что работники имеют фиксированную трудовую ставку. Поэтому для введения почасовой оплаты труда придется значительно дополнить или доработать действующее законодательство.