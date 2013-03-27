Россияне чаще всего увольняются из-за усталости и жажды перемен

Фото: ИТАР-ТАСС

Россияне увольняются из-за потери интереса к работе, усталости и жажды перемен. Об этом рассказал в эфире "Москва FM" директор по исследованиям компании HeadHunter Глеб Лебедев.

По данным опроса HeadHunter, треть уволившихся респондентов полагает, что их работа - не совсем то, что им нужно, а каждый четвертый понимает, что ошибся с выбором рода деятельности. 21% респондентов рано или поздно перестает устраивать зарплата.

"Менее всего склонны менять работу топ-менеджеры и простые рабочие. Люди старшего возраста тоже не очень активно стремятся сменить место работы, в отличие от молодежи", - рассказал Лебедев.

Именно потеря интереса к работе - самая распространенная причина увольнения: об этом заявляет каждый четвертый респондент. Еще 21% опрошенных рано или поздно перестает устраивать зарплата. Менять работу независимо от условий склонны 13% участников опроса. Они объясняют это тем, что в жизни должны быть перемены.

Что же касается смены работодателей в тех случаях, когда все в целом устраивает, - это случалось с каждым третьим опрошенным, - то в первую очередь причиной такого решения является предложение более высокой зарплаты или новых интересных проектов.