Рекрутеры выбирают кандидатов по фотографиям в соцсетях

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Компания Superjob проанализировала 120 тысяч анкет от кандидатов и выяснила, какие факторы влияют на число просмотров. По данным портала, анкету среднестатистического кандидата в Москве рекрутеры открывают около пяти раз в месяц. Приглашения на собеседования получают 22 процента соискателей. При этом резюме бездетных и молодых кандидатов просматривают чаще.

Руководитель направления исследований рекрутинговой компании Superjob Павел Лебедев рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", на что обращают внимание рекрутеры.

"Если говорить про такие слова в резюме, как коммуникабельность и стрессоустойчивость, они входят в 10 слов, которые больше всего раздражают рекрутеров. Они открывали эту десятку.

Рекрутеры любят, когда в резюме есть конкретные результаты и достижения. Они получают огромное количество анкет, на первом этапе отбор происходит по очень простому набору признаков. Если в течение 10 секунд резюме не зацепило рекрутера, то вы автоматически "попадаете" в корзину", – пояснил он.

Как правильно составить резюме

По словам эксперта, фотографии в резюме должны быть строгими. "Иногда они бывают полезными. Сейчас очень большое количество рекрутеров проверяют кандидатов по социальным сетям. Больше всего их раздражают фото в нелицеприятной обстановке с алкоголем", – добавил он.

Ранее m24.ru сообщало, что после окончания вуза самая высокая зарплата ожидает программистов. Уже в первый год работы им могут предложить около 44 тысяч рублей в месяц. Также выгодно учиться на юриста или банковского служащего. В первый год работы московские компании готовы предложить начинающим юристам около 38 тысяч рублей, а специалистам в области продаж, банковской деятельности и маркетинга в сфере рекламы и пиара – 35 тысяч рублей в месяц.

При этом через три года работы средняя зарплата программистов вырастает до 86 тысяч рублей, а у сотрудников банковской сферы, маркетинга и инвестиций – 60-69 тысяч рублей.