Госдума обязала мигрантов сдавать экзамен по русскому

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума приняла закон об обязательном знании русского языка трудовыми мигрантами, которые работают в торговле, сфере бытового обслуживания и ЖКХ.

Документ обязывает иностранцев, желающих трудиться в указанных сферах, "подтверждать знание русского языка не ниже базового уровня". Закон вступает в силу 1 декабря, передает ИТАР-ТАСС.

Для получения или продления срока действия разрешения на работу в России мигрантам необходимо будет доказывать знание русского языка документально.

Это может быть сертификат о прохождении государственного тестирования по русскому языку как иностранному или документ об образовании (в объеме не ниже основного общего образования), выданный на территории иностранного государства и признаваемый на территории России.

Также доказательством будет служить документ гособразца, выданный до 1 сентября 1991 года образовательным учреждением на территории государства, входившего в состав СССР, или выданный на территории России после 1 сентября 1991 года.

По мнению депутатов, знание русского языка - не только обязанность, но и защита мигрантов от возможных ущемлений прав. Также парламентарии надеются на популяризацию русского языка в СНГ.

Сейчас при российских вузах и зарубежных образовательных учреждениях действуют более 160 центров, получивших право проводить государственное тестирование мигрантов по русскому языку как иностранному.

Напомним, ранее сообщалось, что сдавать экзамен по русскому языку будут только неквалифицированные или низкоквалифицированные иностранные работники, а специалистов с высокой квалификацией эти требования не коснутся.

По данным ФМС, в целом в России законно работают около 2 миллионов мигрантов, большая часть из них занята на строительстве (35%). Значительная доля низкоквалифицированных или неквалифицированных гастарбайтеров родом из Таджикистана и Узбекистана. При этом 40% таких работников - молодые люди в возрасте до 30 лет, и лишь немногие из них владеют русским языком в достаточной степени.