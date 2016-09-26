Экзамены на профпригодность не будут внедрять для всех специальностей

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Экзамены на профпригодность будут внедряться только в сферах с тяжелыми условиями труда и связанных с риском для жизни. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявил президент компании SuperJob Алексей Захаров. Систему проведения профэкзаменов в России собираются запустить под патронажем Национального совета при президенте РФ по профквалификациям.

"Стандарты для абсолютного большинства специальностей – дело добровольное на ближайшее время. В обязательном порядке они будут внедряться только там, где работа связана с тяжелыми условиями труда и угрозой жизни, например, для врачей и летчиков. Но они там всегда и были", – пояснил он. Эксперт добавил, что сейчас в каждой компании есть свои профстандарты, должностные инструкции и требования к сотрудникам.

По мнению экспертов "Российской газеты", экзамены позволят любому, даже не гражданину РФ, подтвердить квалификацию и быть конкурентным на рынке труда. Пройти такую оценку можно будет по собственной инициативе на свои деньги либо по направлению работодателя за его счет.

В последнее время молодые специалисты стали менее востребованы на российском рынке труда. По данным рекрутингового портала Superjob.ru, в этом году выпускников без опыта работы готовы нанимать 60 процентов компаний, в то время как в 2011 году этот показатель составлял 66 процентов.