Фото: ИТАР-ТАСС

В первом квартале 2013 года средняя зарплата учителей в Москве составила 64 тысячи рублей. Об этом сообщил и.о. главы департамента образования столицы Исаак Калина.

По словам Калины, увеличивается также зарплата педагогов дошкольных образовательных учреждений, сообщает Информационный центр правительства Москвы.

Глава департамента образования отметил, что сейчас главная задача для системы образования - создание комфортной информационно открытой среды в каждой школе. "Техника есть, нужна новая профессиональная культура", - отметил Калина.