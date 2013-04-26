В Московском регионе выросла зарплата у секретарей

Фото: ИТАР-ТАСС

Средняя заработная плата секретарей в Московском регионе достигла 48 тысяч рублей. Зарплатные предложения кандидатам со знанием иностранного языка выросли за год на 14% и достигли 60 тысяч рублей.

Рост зарплат секретарей, владеющих иностранным языком, связан с большим спросом на них. В основном, работодатели ищут кандидатов со знанием английского языка на разговорном уровне.

Минимальный уровень зарплат секретарей в Москве начинается с 24 тысяч рублей. Такую зарплату работодатели предлагают специалистам без опыта.

Среди наиболее частых причин увольнения, которые называют секретари, - некорректное поведение непосредственного начальника и грубость. При поиске работы кандидаты ориентируются в первую очередь на близость офиса к дому, уровень зарплаты, перспективы профессионального и карьерного роста.

Такие данные привели в своем исследовании эксперты кадрового агентства "КАУС-Секретарь", проведенного в рамках Международного дня секретаря, который отмечался 24 апреля.

Напомним, что впервые этот день стали отмечать в 1952 году в США. Он назывался "День профессиональных административных работников".

Сейчас этот праздник отмечают не только секретари, но и все, от кого зависит работа офиса - помощники директора, офис-менеджеры, ассистенты, референты, спич-райтеры, стенографисты, а также делопроизводители и ассистенты руководителей предприятий.

По некоторым оценкам, профессия секретаря входит в пятерку самых востребованных в мире. В России День секретаря отмечается в третью пятницу сентября. В этом году он выпадает на 20 число.