В Москве самая низкая задолженность по зарплате в России – Печатников

Фото: ТАСС

В Москве самая низкая задолженность работодателей по зарплате во всей России, заявил заммэра по социальным вопросам Леонид Печатников.

"К сожалению, есть долги в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования даже у бюджетных учреждений Москвы. За это будут наказывать бухгалтеров. Это не может пройти безнаказанно", – сказал Печатников.

По его словам, рост заработной платы в Москве превышает рост производительности труда. "Размер средней зарплаты за январь-ноябрь прошлого года увеличился примерно на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Должен сказать, что производительность труда на такую цифру у нас не увеличилась. Мы болеем старой болезнью, когда рост зарплаты опережает рост производительности труда", – подчеркнул заммэра.

Отметим, что столичные власти помогут горожанам, потерявшим работу и оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за кризиса. Претендовать на поддержку смогут потерявшие работу жители столицы, в чьей семье среднемесячный доход не превышает прожиточного минимума.

Им предложат денежные компенсации до нескольких десятков тысяч рублей, сертификаты на питание до тысячи рублей, а в случае необходимости – даже одежду.