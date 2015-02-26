Минобрнауки проверит тесты для мигрантов из-за жалоб на сложность

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Министерство образования и науки проведет экспертизу тестов комплексного экзамена для мигрантов из-за жалоб приезжих на сложность, сообщили M24.ru в пресс-службе ведомства.

Также мигранты жаловались на то, что сертификаты о прохождении экзамена долго выдают, несмотря на установленный министерством 10-дневный срок. "В ближайшее время министерство соберет информацию для экспертизы заданий и уровня их сложности", – резюмировали в ведомстве.

В настоящее время правом проведения экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства обладают пять федеральных центров тестирования, имеющих 394 организации-партнера на всей территории России. Кроме того, субъекты могут сами организовать региональную сеть центров тестирования.

В работе они используют задания, прошедшие апробацию в 49 локальных центрах тестирования и 10 центрах за рубежом, а также общественную экспертизу на площадках Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Общественной палаты, Общественном Совете при ФМС, РАН и Российской академии образования.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на замглавы Минобрнауки Вениамина Каганова, комплексный экзамен с начала года сдали 157 тысяч человек. по словам чиновника, это выше, чем за весь прошлый год, на 25-30 процентов.

Проверку знаний мигрантам необходимо пройти для того, чтобы получить разрешение на работу или вид на жительство в России. До 1 января 2015 года иностранцы могли устраиваться на работу без результатов тестирования: только тем, кто желает получить место в сфере ЖКХ, обслуживания и торговли, требуется сдать экзамен по русскому языку.

В новом году для переоформления документов приезжим работникам нужно предъявить результаты тестов по новым дисциплинам – истории России и основам законодательства России. Московские центры тестирования проводят экзамены по новым правилам уже с 1 сентября.

Тест по каждой из дисциплин состоит из 20 вопросов, требующих элементарных знаний по истории и культуре России, а также по уголовному и административному праву. Комплексный экзамен платный, его стоимость составит от 4,5 до 5 тысяч рублей.