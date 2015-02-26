Минобрнауки проверит тесты для мигрантов из-за жалоб на сложность

Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Министерство образования и науки проведет экспертизу тестов комплексного экзамена для мигрантов из-за жалоб приезжих на сложность, сообщили M24.ru в пресс-службе ведомства.
Также мигранты жаловались на то, что сертификаты о прохождении экзамена долго выдают, несмотря на установленный министерством 10-дневный срок. "В ближайшее время министерство соберет информацию для экспертизы заданий и уровня их сложности", – резюмировали в ведомстве.
В настоящее время правом проведения экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства обладают пять федеральных центров тестирования, имеющих 394 организации-партнера на всей территории России. Кроме того, субъекты могут сами организовать региональную сеть центров тестирования.
В работе они используют задания, прошедшие апробацию в 49 локальных центрах тестирования и 10 центрах за рубежом, а также общественную экспертизу на площадках Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Общественной палаты, Общественном Совете при ФМС, РАН и Российской академии образования.
Как отмечает ТАСС со ссылкой на замглавы Минобрнауки Вениамина Каганова, комплексный экзамен с начала года сдали 157 тысяч человек. по словам чиновника, это выше, чем за весь прошлый год, на 25-30 процентов.
Ссылки по теме
- В Москве утвердили порядок проведения экзамена для мигрантов
- Патенты и миграционные центры: все, что нужно знать
Проверку знаний мигрантам необходимо пройти для того, чтобы получить разрешение на работу или вид на жительство в России. До 1 января 2015 года иностранцы могли устраиваться на работу без результатов тестирования: только тем, кто желает получить место в сфере ЖКХ, обслуживания и торговли, требуется сдать экзамен по русскому языку.
В новом году для переоформления документов приезжим работникам нужно предъявить результаты тестов по новым дисциплинам – истории России и основам законодательства России. Московские центры тестирования проводят экзамены по новым правилам уже с 1 сентября.
Тест по каждой из дисциплин состоит из 20 вопросов, требующих элементарных знаний по истории и культуре России, а также по уголовному и административному праву. Комплексный экзамен платный, его стоимость составит от 4,5 до 5 тысяч рублей.
Экзамен для мигрантовОбязательный экзамен для иностранцев, желающих получить вид на жительство или работу в России, введен весной 2014 года. Закон, обязывающий мигрантов демонстрировать знания по русскому языку, был подписан Владимиром Путиным 21 апреля. Закон вступает в силу в 2015 году.
От экзамена освобождаются студенты, которые приезжают в Россию на учебу и хотят параллельно подрабатывать: для трудоустройства им достаточно подать заявление на разрешение на работу и предъявить справку об обучении из вуза, колледжа или техникума.
Трудовые мигранты будут сдавать экзамены для работы в России
Также требования не относятся к высококвалифицированным специалистам, получающим зарплату более 2 миллионов рублей в год, и к членам их семей.
Третья категория иностранных граждан, которым не придется проходить тестирование, – те, кто заканчивал школу до 1 сентября 1991 года. Таким мигрантам достаточно документа об образовании, выданного СССР.