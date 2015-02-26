Новая система патентов упразднила черный рынок квот для мигрантов - Печатников

Фото: M24.ru

Новая система патентов ликвидировала черный рынок квот для мигрантов, сообщил журналистам заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников, передает корреспондент M24.ru.

По его словам, система слежения за мигрантами только ужесточается. "Прежде всего работа должна предоставляться соотечественникам, если их работодатели найти не могут, то тогда место можно отдать иностранцу", - подчеркнул Печатников.

В чем заключаются новые требования к трудовым мигрантам в России

Напомним, с 1 января 2015 года вступили в силу поправки в федеральное законодательство, дающие регионам полномочия регулировать трудовую миграцию. Теперь Москва сможет устанавливать стоимость патентов на право работы для мигрантов, организовывать выдачу патентов, проводить экзамены на знание русского языка и так далее.

Патенты должны полностью заменить систему квот для мигрантов. Стоимость патента в Москве составит 4 тысячи рублей. По данным УФМС, в Москве легально работают 400 тысяч гастарбайтеров.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичный бюджет получит в 6,5 раза больше благодаря выплатам мигрантов. "Это означает, что доходы от мигрантов покрывают не только затраты на их содержание социальной сферы, которой они пользуются, но и остаются деньги на развитие города. Второе - стоимость рабочей силы миграционной и российской сблизились", - сказал Собянин.

По его словам, таким образом снизится привлекательность трудовых мигрантов для работодателей. "Сама схема получения патентов и сбора различного рода справок также значительно облегчилась", - отметил Сергей Собянин.