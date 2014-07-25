Столичные студенты смогут пройти практику на проекте "Узнай Москву"

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Студенты столичных вузов смогут пройти практику на проекте "Узнай Москву". Им предоставится возможность поучаствовать в разработке интерактивных туристических маршрутов, заявил в ходе пресс-конференции замглавы Городского методического центра Москвы Александр Иванов, сообщает информационный центр столичного правительства.

Иванов заявил, что речь идет не только о студентах педагогических вузов, но и о тех, кто учится по другим специальностям. Студентов в ходе практики смогут поработать на современном оборудовании, выступать с предложениями по усовершенствованию работы и помогать в разработке контрольно-измерительных материалов.

Каким образом будет осуществляться отбор студентов для прохождения практики, пока неизвестно. В настоящее время студенты могут проходить практику в органах власти и проектах столичного правительства, если отправят резюме на карьерный портал городского правительства и получат приглашение.





Напомним, городской портал "Узнай Москву" был создан для того, чтобы рассказать москвичам о городе, в котором они живут. Сейчас на ресурсе представлена информация о 926 архитектурных объектах. Здесь можно найти не только подробные описания памятников архитектуры, но также карты, фотографии, аудио- и видеозаписи.

В прошлом году на портал поступило большое количество запросов москвичей, сайт посетили около 200 тысяч человек. Ежемесячно на ресурс заходили 20 тысяч пользователей. К лету этого года число посетителей портала увеличилось до 40 тысяч человек в месяц.

Большой популярностью пользуется мобильное предложение "Узнай Москву", которое в апреле этого года возглавило топ-10 приложений для путешествий по России.