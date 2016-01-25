Массовых увольнений в 2016 году не предвидится

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Эксперты на рынке труда не предвидят массовых увольнений в 2016 году. По данным службы исследований портала по поиску вакансий HeadHunter, сейчас обновляют и размещают свои резюме около 660 тысяч москвичей, из которых активно ищут работу только 10–20 процентов.

"Большинство представителей организаций сообщали, что не будут менять штат и зарплаты сотрудников. Пока они придерживаются такой политики, но последний месяц немножко тревожный в плане курса валют, поэтому многие могут снова запаниковать, но массовых сокращений мы не ждем, потому что в прошлом году всех, кого можно было сократить, уже сократили", – цитирует ТАСС руководителя службы исследований HeadHunter Марию Игнатову.

В январе 2016 года число предложений по вакансиям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 2 процента. В прошлом году количество вакансий уменьшилось на 13 процентов, но этот показатель все равно оказался выше ожиданий службы.

Игнатова добавила, что сложнее всего сейчас найти работу специалистам в сфере услуг, строительства, добыче сырья, на автомобильном рынке. Стабильно пользуются спросом IT-специалисты, медики, рабочие – слесари, токари.

Ранее сообщалось, что число безработных в России в 2015 году выросло по сравнению с предыдущим годом. По предварительным данным Росстата, численность безработных в 2015 году в среднем составила 4,26 миллиона человек. В 2014 году безработных было 3,88 миллиона.