В микропредприятиях разрешат работать без трудовых книжек

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Минтруд хочет разрешить сотрудникам маленьких компаний со штатом менее 15 человек работать без трудовой книжки. Вместо них будут заключаться трудовые договоры.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что в трудовых книжках сейчас нет острой необходимости.

"Речь идет о микропредприятиях, где, как правило, работает очень маленькое количество людей, максимум 15 человек, но в среднем 3–4 человека. Для таких предприятий очень дорого держать специализированного человека для оформления трудовых договоров и хранения трудовых книжек. К тому же они очень нестабильны и часто меняют местонахождение. Велика вероятность, что трудовая будет оформлена неправильно или вообще потеряна", – пояснил он.

Эксперт отметил, что трудовые книжки появились в советское время, чтобы привязать человека к конкретному рабочем к месту. "Сейчас вся информация содержится на личных счетах человека в Пенсионном фонде. А в трудовых просто записывается опыт человека, но об этом могут свидетельствовать и трудовые договоры, хотя хранить их тяжелее", – добавил он.

Как пишет "Российская газета", в трудовых договорах при увольнении специалиста будет производиться запись о дате и причине их расторжения.

Если же сотрудникам все-таки важна запись в книжке, в компании ее поставят, но храниться книжка будет у работника.

Добавим, что работодатели начнут повышать зарплаты сотрудникам в следующем году. Многие компании уже сократили штат и освободили достаточно средств для увеличения оклада оставшимся работникам. К такому выводу пришли специалисты рекрутинговой компании Antal Russia.

Напомним, минимальная зарплата в столице с 1 ноября выросла на 800 рублей. Теперь она составляет 17,3 тысячи рублей. Новый размер МРОТ был установлен после того, как правительство Москвы, профсоюзы и объединения работодателей достигли соглашения. Московский уровень минимального размера оплаты труда примерно в три раза выше общероссийского.