Москвичи смогут почувствовать себя участковым 13 ноября

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичная полиция 13 ноября проводит акцию "Один день из жизни участкового" в преддверии профессионального праздника участковых уполномоченных полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу Москве.

В этот день москвичи смогут не только познакомиться с особенностями работы участкового, но и принять участие в профилактических рейдах по выявлению "резиновых квартир" и наркопритонов, декриминализации рынков, а также познакомиться с порядком реагирования на обращения граждан.

В акции могут участвовать все граждане России в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого необходимо до 31 октября подать заявку на участие, позвонив в районное ОМВД.

Всем желающим будет предложено пройти анкетирование и дать согласие на обработку персональных данных. В день акции участники должны прибыть в подразделение полиции к 9.00 для инструктажа, а затем будут работать вместе с участковым уполномоченным до 18.00.

В конце рабочего дня участники акции смогут оставить свои отзывы в специальном альбоме, которые будут опубликованы на сайтах столичного главка МВД и УВД округов столицы.

Напомним, что праздник участкового уполномоченного полиции отмечается в России 17 ноября.