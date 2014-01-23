У соцработников Подмосковья появился Кодекс этики

Фото: ИТАР-ТАСС

У работников социальной сферы Подмосковья с 1 января этого года появился Кодекс этики. Он представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и основных правил поведения, сообщила министр соцзащиты населения Московской области Ольга Забралова.

По ее словам, Кодекс разрабатывался с тем, чтобы установить этические нормы поведения работников социальной защиты для повышения эффективности их деятельности.

"Работники соцсферы призваны проявлять внимательность в обращении с гражданами, проявлять терпимость к обычаям граждан различных национальностей, учитывать их культурные особенности, вероисповедание, уважать права клиентов социальных служб, предоставлять им полную информацию, на основании которой граждане сами будут делать выбор, соблюдать конфиденциальность информации о клиенте и уважительно относиться к деятельности представителей СМИ, а также оказывать содействие в получении ими информации", - пояснила Ольга забралова.

Она также отметила, что в поведении работника социальной сферы недопустимы любого вида высказывания, направленные на дискриминацию по признакам пола, возраста, расы, национальности, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений. Кроме того, грубость, пренебрежительный тон, заносчивость и предвзятые замечания, угрозы и оскорбительные выражения, а также курение в служебных помещениях, при посещении клиентов на дому также крайне нежелательны, добавила министр соцзащиты населения Московской области.