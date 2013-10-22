Столичный омбудсмен поможет адаптировать законы для бизнеса

Петербургский бизнес-омбудсмен поделился опытом работы

В Москве появится собственный бизнес-омбудсмен. 10 октября Сергей Собянин внес этот законопроект на рассмотрение столичного парламента.

Региональные бизнес-омбудсмены сегодня работают в 65 субъектах страны, и во многих из них они появились недавно.

В северной столице подобная должность введена больше года назад. Интересы петербургских предпринимателей защищает Александр Абросимов, который поделился своим опытом в эфире радиостанции "Москва FM". Основным своим занятием омбудсмен считает регулирование законодательных решений таким образом, чтобы они не повредили предпринимательству.

"Административные и правоохранительные барьеры часто вызваны принятыми постановлениями правительства. Одно из последних, вызвавших сложности, касается изменений в правилах дорожного движения. В результате того, что сильно ограничили движение грузовых автомобилей, многие предприятия сейчас испытывают большие трудности по доставке и вывозу готовой продукции. Разрешением этого вопроса я сейчас и занимаюсь", - заявил Александр Абросимов.

Петербургский уполномоченный по защите прав предпринимателей отметил, что бизнесмены – самостоятельные люди, знающие, как за себя постоять, но иногда им нужна помощь.

Напомним, в Москве бизнес-омбудсмен будет избираться на пять лет, его деятельность будет финансироваться из городского бюджета. Предполагается, что первым, кто займет эту должность, будет Михаил Вышегородцев, руководитель московского отделения "Гражданской платформы". Кандидатуру Вышегородцева поддержал мэр Москвы.