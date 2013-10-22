В России доверяют прежде всего ученым и врачам

Больше всего россияне доверяют врачам и ученым - соцопрос

Согласно соцопросу ВЦИОМ, россияне по старинке доверяют учителям, ученым, врачам, военным и священникам. Представителей этих специальностей респонденты оценили на "тройку с двумя плюсами" по трехбалльной шкале.

В список "двоечников" попали политик, чиновник (работник госорганов), предприниматель и полицейский. Однако они же были признаны и самыми доходными профессиями, а вот всеми уважаемый "учитель" по этому критерию оказался в аутсайдерах.

Наилучшие перспективы, по мнению респондентов, открываются перед врачами, предпринимателями, работниками госорганов, учеными, политиками и журналистами.

Эксперт в области профориентации, генеральный директор компании Headcheers Александра Бобрецова считает, что этот опрос показывает стереотипы большей части населения по отношению к профессиям.

"Мы даже не представляем, насколько картина мира жителей столицы соответствует практике. Вполне возможно, что москвичи, не доверяющие полицейским, отправят в эту профессию своих детей, считая, что это не очень престижно, но зато с деньгами", - рассказала Александра Бобрецова в эфире радиостанции "Москва FM".

Эксперт считает полученные социологами результаты "средними" по положительности, однако отметила и позитивные тенденции, среди них - повышение престижа профессии ученого.