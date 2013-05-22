Россияне лгут работодателям о знании английского языка - опрос

Фото: ИТАР-ТАСС

В России каждый пятый работник знает иностранные языки хуже, чем того требуют работодатели. В большинстве вакансий указано, что соискатель должен знать иностранный язык, чаще всего английский. Но в действительности больше половины работодателей готовы снизить требования, если кандидат окажется профессионалом.

Только 15% россиян, владеющих иностранным языком, свободно используют его в своей работе. И лишь 6% работодателей считают, что знание иностранного языка будет преимуществом для всех соискателей, рассказала в эфире "Москва FM" руководитель исследовательского центра портала Superjob Наталья Голованова.

"Вероятно, это один из способов отсеивать кандидатов, но, таким образом, на работу устраиваются чаще всего смелые. И наши исследования показывают, что такую смелость проявлять нужно", - пояснила эксперт.

Она также отметила, что иностранный язык часто осознается как желаемый, но не обязательный. Однако не стоит забывать, что есть профессии, в которых без владения иностранными языками не обойтись.