Определены страховые компании для продажи иностранцам полисов ДМС

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Многофункциональный миграционный центр (ГБУ) в Сахарове отобрал шесть страховых компаний, которые будут продавать иностранным гражданам полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) на территории центра, сообщили M24.ru в пресс-службе учреждения.

Победителями конкурса стали компании "Росгосстрах", "Ренессанс Страхование", "РЕСО-Гарантия", "ВТБ Страхование", "Ингосстрах", и "Энергогарант".

Договор с этими компаниями будет заключен на срок с 1 мая 2015 года по 30 апреля 2016 года. В конкурсе приняло участие 27 страховщиков. "Все страховые компании, которые будут работать на территории центра, обладают значительным опытом работы, что гарантирует качество предоставляемых услуг", – отметили в пресс-службе.

Действие полисов ДМС, купленных в Многофункциональном миграционном центре, будет распространяться только на территорию столицы. Срок их действия будет составлять не более 12 месяцев.

В пресс-службе учреждения подчеркнули, что иностранные гражданине вправе выбрать для покупки полиса ДМС и другие страховые компании, которые не будут представлены в миграционном центре в Сахарове.

Напомним, Многофункциональный миграционный центр открылся в Новой Москве вблизи деревни Сахарово в середине января 2015 года.

В этом центре трудовые мигранты могут получить все необходимые услуги: оформить патент и медицинскую страховку, сдать отпечатки пальцев, а также пройти тесты на знание русского языка. Работает центр ежедневно в круглосуточном режиме.