Количество рабочих мест в Новой Москве увеличится почти вдвое

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Количество рабочих мест на присоединенных территориях в этом году увеличится на 35 тысяч. Это связано с реализацией строительных инвестиционных проектов, сообщили в департаменте развития новых территорий Москвы.

Как рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" директор института социальной политики высшей школы экономики Сергей Смирнов, этот процесс вполне закономерен.

"Как только государство вбрасывает куда-то деньги, наш народ едет за этими деньгами. Цифры внутренней трудовой миграции это подтверждают. Вот началось восстановление экономики Чечни – туда поехали представители из 17 субъектов России. Был АТЭС – туда тоже поехало трудоспособное население из многих регионов. Я уже не говорю про Сочи. И поэтому мы последнее время живем, как говорится, по некоему пульсирующему циклу. Закрывается один проект – открывается другой. Новая Москва как раз к этому и относится", - пояснил Смирнов.

Как уточнили в столичном департаменте развития новых территорий, в течение 2013 года в Новой Москве планируется реализовать ряд инвестпроектов, в результате будет построено более полумиллиона квадратных метров площадей многофункционального, складского, торгового, административного и производственного назначения.

В числе проектов - 10 объектов производства, 11 объектов административного назначения, 18 объектов сферы торговли и услуг, а также 7 гаражно-стояночных комплексов.