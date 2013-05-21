На рынке труда выросло количество вакансий

На рынке труда выросли зарплаты

Количество вакансий в апреле выросло на 7,5% и превысило 112 тысяч. По данным портала HeadHunter, рост спроса на новых сотрудников наблюдается практически во всех профессиональных сферах. Напряжение на столичном рынке труда упало до самых низких значений за последние 5 лет, рассказал директор по исследованиям компании Глеб Лебедев.

"Относительно недавно, 4 года назад, был очень сильный спад и рынок потратил года 2 на то, чтобы вернуться к своим прежним показателям", – отметил Лебедев.

Отмечается увеличение спроса на узких специалистов в сфере информационных технологий, инженерных коммуникаций и рабочего персонала. Для Москвы более востребованы работники административных направлений – бухгалтерия и секретариат, а также молодые специалисты.

"Работодатели готовы вкладываться в специалистов, производительность которых они не могут прогнозировать, – пояснил Лебедев. – С другой стороны, работодатели понимают, что если они не будут сами растить специалистов, то придется постоянно перекупать их друг у друга, провоцируя неконтролируемый рост заработных плат".

Также зафиксирован рост зарплатного индекса на уровне инфляции – примерно 10%. Но в некоторых отраслях зарплаты растут быстрее.